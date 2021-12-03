Аномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогноз

C ближайшего понедельника начнется потепление / liveinternet.ru

В Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

"Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", - прогнозирует она.

Метеоролог пояснила, что этому будет способствовать то, что Азорский антициклон будет приносить воздух из субтропиков.

"Согласно расчетам ожидается, что в этом году на погоду в Украине будет влиять не только гребень Азорского антициклона, но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах", - предупредила она.

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Какую погоду ждать на Новый год

Отвечая на вопрос, можно ли уже сейчас спрогнозировать погоду на Новый год, Балабух говорит, что из-за глобального потепления все большая часть осадков зимой выпадает в виде дождя, а не снега.

"Снежный покров если и появляется, то, обычно, не навечно. Это проблема, ведь наши реки имеют преимущественно снежное питание. Если снега не будет, обострится проблема обеспечения водой", - отметила эксперт.

"Согласно прогнозу мировых метеорологических центров, который в нынешнем году достаточно консолидирован, нынешней зимой у нас вполне возможен дефицит осадков. Учтите, что и осенью их выпало недостаточно", - добавила Балабух.

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