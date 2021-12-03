УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Аномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогноз

3 декабря 2021, 11:33
Прослушать новость
Остановить

На погоду в Украине будут влиять антициклоны, говорит метеоролог Вера Балабух.

C ближайшего понедельника начнется потепление
C ближайшего понедельника начнется потепление / liveinternet.ru

В Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

"Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", - прогнозирует она.

Метеоролог пояснила, что этому будет способствовать то, что Азорский антициклон будет приносить воздух из субтропиков.

"Согласно расчетам ожидается, что в этом году на погоду в Украине будет влиять не только гребень Азорского антициклона, но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах", - предупредила она.

Реклама

Какую погоду ждать на Новый год

Отвечая на вопрос, можно ли уже сейчас спрогнозировать погоду на Новый год, Балабух говорит, что из-за глобального потепления все большая часть осадков зимой выпадает в виде дождя, а не снега.

"Снежный покров если и появляется, то, обычно, не навечно. Это проблема, ведь наши реки имеют преимущественно снежное питание. Если снега не будет, обострится проблема обеспечения водой", - отметила эксперт.

"Согласно прогнозу мировых метеорологических центров, который в нынешнем году достаточно консолидирован, нынешней зимой у нас вполне возможен дефицит осадков. Учтите, что и осенью их выпало недостаточно", - добавила Балабух.

Читайте такжеВесна придет на 2 недели раньше: синоптик предупредил о максимальных морозах зимой

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Погода в Украине Вера Балабух
Сейчас вы просматриваете новость «Аномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогноз». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуПриметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в беду Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечкеЭтот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечке Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуПриметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийГороскоп на сегодня 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварий Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаЛюбовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встреча
11:51

До конца года цена будет падать: эксперт рассказал, какой будет стоимость дизтоплива

11:33

Аномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогнозВидео

11:31

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

11:01

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покидает джунгли чтобы оседлать ламу и побывать на необычном родео

10:54

15-летний подросток повесился в одесском лицее: вскрылись шокирующие детали

Реклама
10:49

Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахВидео

10:41

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

10:34

"Украина даст отпор": РФ может пойти в атаку в конце января - РезниковВидео

10:23

Переговоры Байдена с Путиным: в РФ назвали вероятную датуВидео

10:22

Гороскоп Зеленского на 2022 год: когда ждать проблем и испытаний

09:59

В Кировоградской области школьник бил ногами и кулаком в голову девочку на глазах у всего класса

09:56

Тела выбросил в колодец: парень с аутизмом зарезал мать и маленькую сестру

09:43

Прыгнула с моста и разбилась: в Тернополе погибла 16-летняя студентка местного училищаВидео

09:41

Вакцина – как магнит: названа причина тромбоза после прививки AstraZenecaВидео

09:22

Стоимость проезда в Киеве поднимут: Кличко рассказал, кто будет платить 12 грн, а кто - 20Видео

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

09:09

Новых майданов в Украине боится только властьмнение

08:52

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

08:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

08:28

Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев

Реклама
08:27

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

08:26

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: число выявленных больных возросло до почти 14 тысячВидео

08:03

Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейВидео

08:03

Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайВидео

07:24

Кулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь"

07:10

"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у УкраиныВидео

06:47

"Двери закрыты": Кулеба объяснил, почему Украину не берут в НАТО

06:20

Участие США в переговорах и статус России в конфликте: Гармаш раскрыл новый план по ДонбассуВидео

06:15

Путин проигрывает Западу войну за Украинумнение

05:59

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВидео

05:28

Современность, практичность и дух праздника: создаем новогоднее настроение в своем гнездышкеВидео

05:05

Надежда Мейхер в кружевном бюстгальтере с вырезами показала декольте, в котором можно утонуть

04:30

Ученые объяснили, почему новогодние елки могут быть опасны

03:45

"Нашли друг друга": Экс-участников Холостячки заподозрили в романе

03:30

Кэшбек отойдет в прошлое: почему украинские банки собираются отменить эту услугуВидео

02:58

Эксперты назвали виды выпечки, которые не навредят фигуре

00:49

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для огненных знаков - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

00:30

"Елка Януковича в кокошнике": в Сети жестко высмеяли платье Неплях на конкурсе Мисс Вселенная 2021

00:12

Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
02 декабря, четверг
23:55

Как продукты на ужин подходят для похудания - ответ диетолога

23:54

Меркель, прощай: канцлер Германии ушла с поста под песню звезды панк-рока

23:22

Украинцев обяжут выложить кругленькую сумму при покупке авто или квартиры

23:05

Экономический паспорт украинца: в Слуге народа рассказали, кто получит деньгиВидео

22:46

Страны мира обсуждают введение санкций против России - Кулеба

22:27

В Сумах 16-летний набросился на женщину и изнасиловал ееВидео

21:59

В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 годуВидео

21:55

В Кривом Роге на шахте произошел обвал, есть жертва

21:29

В Украине открыли новое месторождение газа

21:26

Завалит снегом: на Украину надвигается буряВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять