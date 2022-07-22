В Украину ворвется жара: синоптики назвали самый жаркий день

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на выходных 23-24 июля будет жаркой. Как прогнозируют синоптики, только в воскресенье в некоторых регионах будут кратковременные грозовые дожди, местами даже град и шквалы.

Как сообщает Укргидрометцентр, 23 июля в стране будет преимущественно сухо, лишь в восточной части днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°, на Закарпатье 34-37°, в восточных областях 21-26°.

В воскресенье, 24 июля, ночью в большинстве западных областей, днем на Правобережье будут идти грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей и Закарпатье до 21°, днем 27-32°, на юге Одесской области до 36°, в западных областях 22-27°.

Опасная погода в Украине

23-25 июля в южной части западных, Винницкой и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 23 июля будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

24 июля в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.

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