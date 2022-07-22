В Украину налетят грозы и жара: синоптики назвали даты атаки циклона

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине вскоре изменится. Как сообщают синоптик, на выходных будет сиять яркое солнце, а в воскресенье пройдут проливные дожди с грозами.

В субботу, 22 июля, в большинстве регионов ожидается переменная облачность с прояснениями, в то время как в восточных областях прогнозируются дожди с грозами.

На западе Украины ночью столбик термометра будет показывать от +14 до +18 градусов, а днем воздух прогреется до +30 +33 градусов. На Закарпатье традиционно теплее – до +36 градусов.

В северных, центральных и восточных областях ночью ожидается +13 +16 градусов, днем будет комфортная температура в пределах +25 +28 градусов.

На юге страны ночная температура воздуха будет достигать +14 +20 градусов, а дневная в среднем +26 +31 градус.

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В воскресенье в Украину ворвутся дожди с грозами, которые накроют все Правобережье и коснутся Черниговской области. В то же время, на Левобережье ожидается солнечная погода.

В западных регионах ночью прогнозируется +16 +19 градусов, а днем, несмотря на дождь, воздух прогреется до +23 +28 градусов. В Закарпатье до +31 градуса.

На севере и востоке Украины ночью будет прохладно: +13 +16 градусов. Однако дневная температура предполагается достаточно жаркой от +27 до +30 градусов.

В центральных и южных регионах ночью +15 +20 градусов, днем до +32 градусов тепла.

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