Украину ждет температурный "армагеддон": синоптик предупредила о грядущем пекле

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в большинстве областей будет преобладать комфортная, но температурный "армагеддон" стоит ожидать.

Синоптики сообщают, что в некоторых областях будет дикая жара.

В большинстве регионов 22 июля температура воздуха будет колебаться в пределах +24 +29 градусов. Прохладнее будет на северо-востоке Украины: от +19 до +23 градусов. В то же время в западных областях и в Одесской области +26+32 градуса. На Закарпатье гораздо жарче - температура будет достигать +35 градусов. Дожди с грозами прогнозируются в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях и местами Донецкой области. На остальных территориях ожидается сухая погода.

В Киеве пятница будет теплая и комфортная, ведь в течение дня столбик термометра будет показывать +26 +28 градусов. На небе будет сиять солнце без намека на дождь.

Погода на выходные

"Выходные в Украине в целом будут горячими, немного свежие - на северо-востоке, также жара немного осядет в воскресенье в западных областях. Периодические дожди нужно ловить - то на Востоке, то на Западе, с упреками на близлежащие области", - предупредила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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