В Украине разгуляется жара: синоптики рассказали, где будет "ад"

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни снова принесет невероятную жару практически во все регионы страны.

Как прогнозируют синоптики, на востоке Украины ближайшие дни будут прохладными и дождливыми. В пятницу температура упадет до +19 градусов. Но уже с воскресенья температура воздуха начнет повышаться.

С 26 июля и до 2 августа ожидается сухая и жаркая неделю, с температурой от +30 до +34 градусов.

Первая неделя августа будет умеренно теплой, возможны небольшие осадки и жара вернется только к 12 августа.

В южной части Украины припекать начнет уже в четверг и с 28 июля температура воздуха поднимется до +31 +33 градуса. Спад жары не стоит ожидать аж до середины августа.

По прогнозу синоптиков, дождей будет немного, и они будут сбивать температуру на пару градусов, но буквально на 1-2 дня.

Жарко будет и на севере страны. До пятницы синоптики прогнозируют дождливую погоду и умеренную температуру. Но с 24 июля она снова пойдет вверх. Потом возможны скачки от +25 до +30 градусов через день.

Первые дни августа будут сухими и очень жаркими, до +29 +30 градусов. Снижение температуры воздуха стоит ожидать не ранее, чем 13 августа.

Холодный период закончится и в западных областях Украины. Уже завтра температура прыгнет до +29 градусов и до воскресенья будет жарко. Далее будет два дождливых и прохладных дня, но уже с 26 июля жара вернется вновь.

В последние дни июля и в начале августа синоптики прогнозируют повышение температуры до +33 градусов. 2 и 3 августа могут быть очень сильные дожди, которые ненадолго собьют высокую температуру.

Но с 6 августа жара вернется вновь, и температура будет держаться от +28 до +30 градусов до 14 августа.

В Киеве будет тепло и сухо, не более +26 градусов. Сильная жара в столице ожидается уже на выходных, от +29 до +33 градусов. В понедельник придут сильные дожди и понижение температуры, но буквально на один и потом снова станет жарко.

Еще одно небольшое похолодание возможно в последние дни июля, но август снова начнется с жары до +31 градуса. Вся первая неделя августа будет жаркой, а осадков почти не будет.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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