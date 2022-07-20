Лето возвращается: синоптики назвали дату атаки пекла

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине решила продемонстрировать отголоски осени в июле. Как прогнозируют синоптики, после дождей стоит ждать жары.

"После достаточно свежей погоды, как для лета, жара постепенно снова вернется в Украину – 21 июля столбики термометров начнут расти, и в дальнейшем ожидаются теплые солнечные дни", - говорит синоптик Наталья Диденко на Facebook.

Так, в четверг, самая низкая будет температура на востоке и северо-востоке, в частности, на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине - +20 +24 градуса.

В Донецкой области воздух прогреется до +26 +28 градусов.

Самой высокой предполагается температура воздуха в западных, Одесской и Николаевской областях – она будет составлять +26 +31 градус.

На остальной территории Украины в течение дня ожидается +23 +29 градусов.

В Сумской Черниговской, Полтавской, а также в Киевской областях могут быть дожди с грозами. Небольшие осадки также ожидаются на юге Украины и в Днепре. На других территориях страны будет преобладать сухая погода.

По словам синоптика, ветер в четверг ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду, в восточных областях и южной части возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

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Наталья Диденко добавила, что в Киеве 21 июля будет тепло, до +25, +26 градусов. Сильных осадков в столице не ожидается, однако вечером увеличится облачность и может пройти кратковременный дождь.

"В дальнейшем в Украине будет царить настоящее хорошее лето, с высокой температурой воздуха, но не чрезмерной жарой", - резюмировала синоптик.

Разжарит Украину уже с 24 июля.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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