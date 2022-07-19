Накроет дикая жара и налетят грозы в Украину: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет с грозами и дикой жарой. Как прогнозируют синоптики, до конца недели потеплеет, местами жара достигнет +35 градусов.

Погода в среду, 20 июля будет дождливой. Осадки пройдут в центральных, северных, восточных, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской области. На остальной территории страны - без осадков. Днем столбики термометров покажут от 21 до 34 градусов. Самая жаркая погода будет в Закарпатской области. Ночью прогнозируется +11 +17 градусов.

В четверг, 21 июля, дожди пройдут только в восточных и Харьковской областях. Температура воздуха будет аналогичной предыдущему дню, только ночью столбики термометров не опустятся ниже +12.

В пятницу, 22 июля, дожди с грозами пройдут в восточных, северных, части центральных, а также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. На остальной территории страны - сухо. В дневные часы прогнозируется от +22 до +33 градусов, ночью - +12 +19 градусов.

В субботу, 23 июля, по всей Украине будет сухо и солнечно, вырастет температура воздуха. Столбики термометров днем покажут от +25 до +35 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от 12 до 19 градусов со знаком "плюс".

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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