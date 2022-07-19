Налетят мощные ливни: синоптик дал тревожный прогноз на август

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в последний месяц лета порадует солнечными днями, однако во вторую часть августа ожидаются дожди и сильные ливни.

Как сообщают синоптики, третий месяц лета начнется с очень комфортной погоды – первые 10 дней в большинстве регионов будет солнечно и без осадков.

Во второй декаде, примерно с 15 августа, наступит умеренное тепло. Снизится температура воздуха, особенно ночью. Возможны дожди и ливни, которые продержатся до осени.

По прогнозу ресурса Gismeteo, кратковременные дожди возможны и в начале августа. В частности, в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове температура в первый день этого месяца составит +21 градус, будет идти дождь.

В первую декаду августа столбики термометров будут колебаться в пределах +21...+28 градусов, иногда будут достигать +32 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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