Украину разжарит до +40 и ударит засуха: синоптики предупредили о погодных аномалиях

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Погода в Украине последние две недели свежая и с комфортной температурой воздуха, регулярными дождями и переменной облачностью. Как прогнозируют синоптики, к концу июля жара вернется и ударит с новой силой до +40 градусов.

По данным метеорологического сайта Ventusky, в конце июля жара будет достигать рекордных отметок, однако до 29 июля погода в Украине будет даже несколько прохладной для лета: ночью столбик термометра будет опускаться ниже +10 градусов.

29 июля в Украине будет очень жаркая погода. На участках, закрашенных желтым (пограничные районы Волынской и Черниговской областей), температура будет достигать +25 градусов.

Участки, отмеченные светло-розовым – до +30 градусов (Карпаты, частично западные, северные и восточные области).

Однако на карте преобладает именно фиолетовый цвет, а значит, там будет до +40 градусов.

Уже 31 июля жаркие воздушные массы переместят на юг страны – там прогнозируется +37 +41 градус.

В то же время в северных и северо-западных регионах дышать будет легче, ведь там жара отступает. При этом в центральных областях столбик термометра не опустится ниже +29 градусов.

Погода на неделю

По данным Укргидрометцентра, 20-22 июля на западе Украины ожидается +28+31 (на Закарпатье +32+34). 22-го числа выше +30 будет еще и на юге.

А в субботу 23 июля температура повысится на большинстве территорий, жарче всего на Закарпатье, +33 +35 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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