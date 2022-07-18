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Украину накроет духота: синоптики назвали дату рекордной жары

18 июля 2022, 16:52

19 июля ожидается рекордная жара до +40 градусов.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 19 июля будет комфортной, а уже к концу недели накроет адская жара. Как прогнозируют синоптики, максимальные отметки во вторник будут только в Закарпатье и в южных областях - до +28 градусов.

В странах Западной Европы 19 июля ожидается рекордная жара до +40 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Украине во вторник воздушная масса повсюду будет умеренно теплой, поэтому в течение дня ожидается +20 +25 градусов. В южных регионах и на Закарпатье около +25 +28 градусов.

"Вместе с этим прогнозируется сухая и солнечная погода – этому способствует антициклон. Дожди могут быть только в северных областях из-за северных атмосферных фронтов", - отмечает синоптик.

В Киеве 19 июля погода прогнозируется с облаками, температурой +22 +23 градуса и дождем с грозой в обеденное время.

"Пока что в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, во второй половине недели градусы повысятся", - отметила Диденко.

Также синоптики предупреждают, что к концу июля стоит ожидать невероятной жары.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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