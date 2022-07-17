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Украину ждет погодная аномалия: синоптик дал прогноз на август

17 июля 2022, 02:10

К концу августа в Украине прогнозируются дожди и ливни.

погода
Погода в Украине / ua.depositphotos.com, pixabay

Погода в Украине в начале августа будет солнечной и очень комфортной. Как прогнозируют синоптик, кроме жары стоит ждать и грозу с ливнями.

Народный синоптик Владимир Деркач говорит, что первые 10 дней августа будет солнечно и без осадков в большинстве регионов. Дни будут летними и теплыми.

А вот вторая декада августа пройдет уже с умеренным теплом и дождями, которые должны накрыть регионы ориентировочно с 15-го числа.

"Температура воздуха также снизится, особенно это будет чувствоваться ночью", - говорит синоптик, передает Телеграф.

К концу августа в Украине прогнозируются дожди и ливни, которые полностью завершатся уже с приходом первых дней календарной осени.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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