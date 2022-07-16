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Украина превратится в "реку": синоптики предупредили о циклоне с мощными ливнями

16 июля 2022, 16:20

По данным синоптиков, ветер будет преимущественно западный, северо-западный, 7-12 м/с.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет невероятно прохладной. Как прогнозируют синоптики, страну атакуют проливные ливни с грозами.

"Кратковременные дожди, местами грозы (ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без существенных осадков)", - говорится в сообщении синоптиков Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, ветер будет преимущественно западный, северо-западный, 7-12 м/с.

"Температура ночью 9-14°, в южной части и большинстве восточных областей 15-20°; днем в северных, западных (кроме Закарпатья) и большинстве центральных областей 17-22°, на остальной территории 25-30°", - добавляют в Укргидрометцентре.

Погода на 17 июля в Украине

В воскресенье похолодает в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также в Закарпатье - в среднем до +18…+23.

В центральных регионах средняя дневная температура будет +23…+25.

В северных - +22…+24 °С, в южных - +26…+28 °С. Ночью термометры покажут +15…+18 °С.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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