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Украину атакует аномальная жара: синоптики назвали даты настоящего пекла

16 июля 2022, 03:40

Столбики термометров в столице и области покажут +23... +25 градусов.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине с ближайшие дни еще будет прохладной. Как прогнозируют синоптики в субботу, 16 июля, температура воздуха будет комфортной, но жителям востока и юга страны стоит захватить зонты.

В среднем температура воздуха в дневное время составит около +26... +32 градуса (горячее всего - в Одесской, Николаевской, Херсонской областях).

Дожди с грозами стоит ожидать в восточных и некоторых южных областях (Полтава, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон), в остальных регионах будет сухо и солнечно.

Столбики термометров в столице и области покажут +23... +25 градусов, ночью - +12... +25, осадки не ожидаются.

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Жара возвращается в Украину

Как прогнозируют синоптики, к концу июля в Украине следует ожидать настоящего пекла.

На востоке, в центре, на юге и западе Украины будет припекать солнце.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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