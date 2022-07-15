В Украину несутся сильнейшие грозы: синоптики назвали самые опасные регионы

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие выходные удивит резкой сменой температуры. Как прогнозируют синоптики, будут сильные грозовые ливни и ударит жара.

В субботу 16 июля, в восточных и южных регионах страны ожидаются грозовые дожди. На остальной территории сохранится облачная, но сухая погода.

Теплее всего будет в южных и восточных регионах, несмотря на дожди. Так, температура воздуха ночью составит от 17 до 20 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 28-32 градусов с отметкой "плюс".

Немного прохладнее будет в центре: ночью от +12 до +14, а днем температура воздуха прогреется до 24-27 градусов тепла. Север и запад будут самыми прохладными. В ночное время суток синоптики прогнозируют от 9 до 12 градусов выше нуля, а днем стоит ожидать от +22 до +25.

Погода 17 июля, будет с грозовыми дождями на востоке, юго-востоке и севере Украины. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков.

В южных и восточных регионах будет держаться жара: ночью от 16 до 20 градусов тепла, а днем +27+30.

На остальной территории будет более чем комфортная температура. Ночью на севере, западе и в центре столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов выше ноля, а в дневное время суток стоит ожидать от 20 до 23 градусов тепла (на Закарпатье до +26).

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Погода 18 июля изменится. В Украине стоит ожидать значительного потепления. Ночью еще будет прохладно от 13 до 17 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется в диапазоне от +24 до +33 градусов.

Дождей в этот день синоптики не прогнозируют ни в одном регионе Украины.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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