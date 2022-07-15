УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину несутся сильнейшие грозы: синоптики назвали самые опасные регионы

15 июля 2022, 19:08

Существенное потепление в Украине стоит ждать уже с 18 июля.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие выходные удивит резкой сменой температуры. Как прогнозируют синоптики, будут сильные грозовые ливни и ударит жара.

В субботу 16 июля, в восточных и южных регионах страны ожидаются грозовые дожди. На остальной территории сохранится облачная, но сухая погода.

Теплее всего будет в южных и восточных регионах, несмотря на дожди. Так, температура воздуха ночью составит от 17 до 20 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 28-32 градусов с отметкой "плюс".

Немного прохладнее будет в центре: ночью от +12 до +14, а днем температура воздуха прогреется до 24-27 градусов тепла. Север и запад будут самыми прохладными. В ночное время суток синоптики прогнозируют от 9 до 12 градусов выше нуля, а днем стоит ожидать от +22 до +25.

Погода 17 июля, будет с грозовыми дождями на востоке, юго-востоке и севере Украины. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков.

В южных и восточных регионах будет держаться жара: ночью от 16 до 20 градусов тепла, а днем +27+30.

На остальной территории будет более чем комфортная температура. Ночью на севере, западе и в центре столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов выше ноля, а в дневное время суток стоит ожидать от 20 до 23 градусов тепла (на Закарпатье до +26).

Читайте такжеПриметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июля

Погода 18 июля изменится. В Украине стоит ожидать значительного потепления. Ночью еще будет прохладно от 13 до 17 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется в диапазоне от +24 до +33 градусов.

Дождей в этот день синоптики не прогнозируют ни в одном регионе Украины.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте такжеПриметы на 17 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:38

День бухгалтера 2022: поздравления от всей души, картинки и открытки

19:37

"Всегда твоя!": Повалий спела перед Лукашенко, назвав Беларусь родиной

19:27

Неожиданные сюрпризы, большие деньги и щедрые подарки судьбы: 3 знака зодиака – счастливчики августаВидео

19:25

Пополнение в семействе: в Украину наконец-то прибыли первые РСЗО M270Видео

19:22

Теперь точно: Регина Тодоренко родила второго ребенка - первое фото с младенцем

Реклама
19:08

В Украину несутся сильнейшие грозы: синоптики назвали самые опасные регионыВидео

19:06

"Роксолану" Мерьем Узерли заподозрили в третей беременности

18:34

Праздники в августе 2022 в Украине: День Независимости, День ВВС, День строителя – как будем отдыхать

18:31

Иллюзии Кремля можно выбивать только силоймнение

18:28

"Не дай Бог на землю Украины нога твоя ступит": украинская певица разнесла Регину ТодоренкоВидео

18:19

"У Путина есть дедлайн": эксперт объяснил затягивание с "референдумами" на Херсонщине и ЗапорожьеВидео

17:56

Удар на опережение: на Запорожье украинские бойцы сбили Су-25 РФ, еще один - подбилиВидео

17:45

"Это великие люди для нашей страны": путинист Лепс внезапно заступился за Пугачеву и Галкина

17:37

Министр соцполитики Марина Лазебная подала в отставкуВидео

17:31

"Не хватает пушечного мяса": в РФ стартовала скрытая мобилизация - ДаниловВидео

17:31

"Москва должна платить высокую цену за свою агрессию": ЕС продлит жесткие санкции против РФВидео

17:15

В России создали список звезд с нетрадиционной ориентацией: кто удостоился чести

17:09

Гороскоп на завтра, 16 июля 2022: Скорпионам – тайные желания, Козерогам – потери, Водолеям – деньгиВидео

16:57

В Будапеште не исключили вступление в войну и заговорили о "защите венгров" на ЗакарпатьеВидео

16:56

Военный эксперт Жданов рассказал, куда хотели попасть оккупанты при обстреле ВинницыВидео

Реклама
16:41

Новолуние в июле 2022: что нужно делать, чтобы защитить дом от неприятностей

16:30

Чтобы было не стыдно пускать гостей: как спасти ванну от ржавчины и желтых подтеков

16:27

ВСУ не будут бить из HIMARS по территории России: Резников назвал причинуВидео

16:17

Добронравов отказался сниматься в новом "российском" сезоне "Сватов"

16:13

"Находился в машине": жертвой российской ракеты в Виннице стал 8-летний мальчикВидео

16:06

"Мы никому не нужны": оккупант в ярости рассказал, как их бросают умирать в УкраинеВидео

16:00

3 омолаживающие стрижки с челкой для женщин после 30, которые не требуют особой укладки

15:57

"Все управление вынесли": Гиркин истерит из-за точных ударов ВСУ по командным пунктам РФВидео

15:52

Не останется ни следа: 7 эффективных способов, как отстирать пятна от дезодоранта

15:39

"Воронка была в 7 шагах от них": ROXOLANA рассказала об обстреле Винницы и гибели члена командыВидео

15:32

В МИД резко ответили на скандальное заявление Орбана о неэффективности санкций против РФВидео

15:26

София Ротару впервые отреагировала на военные преступления России

15:24

В плену оккупантов умер британец: захватчики сваливают всю вину на "хронические болезни" и "стресс"Видео

15:20

"Перестаньте ее хоронить": в Виннице рассказали о состоянии мамы погибшей ЛизыВидео

14:55

Мощный удар артиллерии ВСУ: в Мелитополе взорвали штаб оккупантов РФВидео

14:51

С юбилеем 30 лет девушке – поздравления от всего сердца, стильные открытки и картинки

14:39

"Мы должны освободиться от фашизма": Киркоров разразился бредом, уколов Галкина

14:31

Залп достанет до Крыма: ВСУ получат ракеты для HIMARS, которые бьют на 300 км - РезниковВидео

14:27

Самое лучшее варенье из абрикос на зиму: уникальный рецептВидео

14:08

Один сгорел в авто, второй погиб с мамой: ракета убила в Виннице мальчиков 7 и 8 летФотоВидео

Реклама
13:59

Украину разжарит до +42º: когда и где врежет "адская" жараВидео

13:56

Пугачева вернулась в Россию - СМИ

13:52

"Русский придет - порядок наведет": оккупанта-"хозяина" упаковали в черный мешок в УкраинеВидео

13:42

Приметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июляВидео

13:32

"Мы не нужны России": актер Белый уехал из страны-агрессора, осудив войну в Украине

13:22

Резников анонсировал контрнаступление ВСУ до конца 2022 годаВидео

13:08

В РФ придумали лживую легенду, чтобы объяснить ракетный удар по Виннице и убийство мирных украинцевВидео

13:00

Генерал США назвал главную проблему на пути поставок оружия УкраинеВидео

12:59

Цены на АЗС резко обвалились: новая стоимость бензина, дизеля и автогазаВидео

12:56

Абсолютное соответствие внешнего с внутренним: в сети появился портрет Симоньян из червей

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять