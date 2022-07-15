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В Украину летят сильнейшие грозы: синоптики рассказали, когда будем "плавать"

15 июля 2022, 02:40

В воскресенье погода принесет неприятный сюрприз.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на выходных 16 и 17 июля будет с сюрпризами. Как прогнозируют синоптики, будут дожди с грозами и немного солнца.

В субботу солнечная погода 16 июля будет на всей территории Украины, однако жара прогнозируется только на юге и востоке страны. Ночью перепады температуры будут от +12 на западе до +20 градусов к югу, а дневная температура воздуха на большинстве территории ожидается +24 +28 градусов. Жарче на юге, где столбик термометра будет показывать в тени до +33 градусов.

В воскресенье погода 17 июля принесет неприятный сюрприз – по всей территории Украины дожди и грозы, а также прохладный воздух. Ночью в западных и северных регионах от +12 до +16, в южных и восточных от +16 до +20, а в центральных +15+18 градусов.

Дневная температура воздуха в западных областях +19+24, северных и центральных +22+25, в южных и восточных +27+31 градус.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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