Украину накроет жарища: синоптики назвали даты новой атаки пекла

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в пятницу, 15 июля будет контрастной. Температура воздуха будет колебаться от 20 градусов на севере Украины до 31 на юге и в некоторых центральных областях.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на западе температура воздуха будет +21+25 градусов днем. В то же время в Закарпатье и в Черновицкой области будет теплее - +23 +26 градусов. А в Карпатах, напротив, холоднее – +13 +18 градусов. В северных областях Украины температура воздуха не будет превышать +24 градуса.

В центре страны прогнозируется +25 +29 градусов. Причем в некоторых регионах, в частности, в Кропивницком и Днепре, столбики термометров могут подниматься до +30 градусов.

На востоке Украины, а именно в Донецкой и Луганской областях, температура воздуха будет колебаться от +25 до +30 градусов. В Харьковской области будет несколько свежее - +25 +27 градусов. Жарче всего будет на юге страны – там термометры покажут +27 +31 градус.

"Дожди пройдут 15 июля местами в западных и северных областях, вечером в пятницу вероятны в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", - пишет синоптик.

Стоит отметить, что в Киеве 15 июля максимальная температура воздуха ожидается около +22 градусов. При этом, осадки в столице маловероятны, хотя в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Читайте такжеПриметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте такжеОб этом мало кто знает: что нужно сделать с веточкой мяты, чтобы деньги в доме водились - приметы

Читайте также: