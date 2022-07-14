Погода в июле побьет новый рекорд: синоптики предупредили, что жара в Украине будет адской

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине к концу лета 2022 года ожидается аномально теплая и с дефицитом осадков.

Как сообщает заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, рекорды будет бить июль, особенно такой синоптическая картина будет в западных областях.

"На протяжении последних десятилетий в мире существует тенденция существенного повышения температуры воздуха летом, особенно максимальной. А также роста дефицита осадков, продолжительности бездождевого периода и интенсивности конвективных явлений погоды – гроз, ливней, града и шквалов", - говорит климатолог.

Поэтому увеличивается и продолжительность периода летней жары, и для Украины летний сезон этого года не станет исключением.

"На погоду летом в северном полушарии, Европе и Украине будут существенно влиять процессы, происходящие в экваториальных широтах Тихого океана, в частности, Ла-Нинья. Ее влияние будет способствовать более жаркой и сухой погоде в нашей стране, чем обычно", – пояснила Балабух.

Климатолог привела данные NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), согласно которым наиболее аномальная температура воздуха может наблюдаться летом в западных областях Украины. В частности, в этом регионе будет мало осадков, ожидается усиление засухи и опасность пожаров.

Аномальная погода в Украине

Балабух отметила, что именно в июле украинцам следует ожидать самой высокой температуры воздуха, хотя в 2022 году это было характерно и для июня.

Так, до конца июля аномально высокие температуры на западе страны сохранятся. А последний летний месяц будет соответствовать климатической норме, что характерно для августа.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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