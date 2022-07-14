УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Погода в июле побьет новый рекорд: синоптики предупредили, что жара в Украине будет адской

14 июля 2022, 02:40

В целом украинцам придется привыкать к жарким июлю и августу.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине к концу лета 2022 года ожидается аномально теплая и с дефицитом осадков.

Как сообщает заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, рекорды будет бить июль, особенно такой синоптическая картина будет в западных областях.

"На протяжении последних десятилетий в мире существует тенденция существенного повышения температуры воздуха летом, особенно максимальной. А также роста дефицита осадков, продолжительности бездождевого периода и интенсивности конвективных явлений погоды – гроз, ливней, града и шквалов", - говорит климатолог.

Поэтому увеличивается и продолжительность периода летней жары, и для Украины летний сезон этого года не станет исключением.

"На погоду летом в северном полушарии, Европе и Украине будут существенно влиять процессы, происходящие в экваториальных широтах Тихого океана, в частности, Ла-Нинья. Ее влияние будет способствовать более жаркой и сухой погоде в нашей стране, чем обычно", – пояснила Балабух.

Климатолог привела данные NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), согласно которым наиболее аномальная температура воздуха может наблюдаться летом в западных областях Украины. В частности, в этом регионе будет мало осадков, ожидается усиление засухи и опасность пожаров.

Аномальная погода в Украине

Балабух отметила, что именно в июле украинцам следует ожидать самой высокой температуры воздуха, хотя в 2022 году это было характерно и для июня.

Так, до конца июля аномально высокие температуры на западе страны сохранятся. А последний летний месяц будет соответствовать климатической норме, что характерно для августа.

Читайте такжеПриметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:36

Шатунов в гробу перевернулся: путинист Григорий Лепс выкупит права на песни Ласкового Мая

03:16

Осенью в Москву, а потом - в Киев: Андрей Макаревич и Машина времени показали провокационную афишу

03:10

Превосходный и самый вкусный салат на зиму: быстрый рецепт консервацииВидео

03:05

Возвращаем микроволновке прежний вид: 3 лучшие способы полной очистки "помощницы"

02:40

Погода в июле побьет новый рекорд: синоптики предупредили, что жара в Украине будет адскойВидео

Реклама
02:21

"Россиюшка": Гордон показал пьяное опустившееся "лицо" России

02:19

Анна Богдан после расставания с "холостяком" показала идеальные формы в ультрамодном купальнике

02:10

Как сделать квартиру уютной: 5 вещей, которые освежат интерьер

02:05

"Имбецилы": Тарас Тополя рассказал о тех, кто не может выучить украинский

01:43

"А Катя где?": Юрий Горбунов засветился в компании главных украинских красоток

01:33

Освобождение Крыма неизбежно - генерал-майор ВСУ

00:53

Анна Кошмал поймала россиян на вранье о съемках Сватов

00:51

Приметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:42

Вакарчук попал под вражеский обстрел

00:17

Евгения Гапчинская рассказала о разбитом доме и как Горбунов помог ей выйти из кризиса из-за войныВидео

00:12

"Пародия на желтую прессу": Галкин высмеял российские СМИ и новости о нем

13 июля, среда
23:53

Над городом клубы дыма: в Новой Каховке вновь уничтожили вражеские боеприпасыВидео

23:25

"Независимая Бурятия": Подоляк высмеял "признание" Северной Кореей ОРДЛО

23:02

"Украина будет очень жестко реагировать": Зеленский отреагировал на признание КНДР псевдореспубликВидео

22:46

Есть прогресс, скоро согласуем с ООН детали "зернового коридора" - Зеленский

Реклама
22:34

Живое воплощение роскоши: Санта Димопулос сверкнула фигурой в платье с неприлично глубоким вырезом

22:23

Россияне "зажимают" деньги на армию и сомневаются в победе - соцопрос

22:19

"Много людей погибнет и будут большие разрушения": астрологи назвали кровавые даты для УкраиныВидео

22:02

Минус склад оккупантов: на Херсонщине возле Крыма прогремели взрывыВидео

21:37

Россия согласилась на перемирие: подробности переговоров в СтамбулеВидео

21:36

Следующие "горячие точки" войны и остановится ли Путин после захвата Донбасса: прогнозы экспертов

21:04

"Идеальный мужчина"-потрошитель: что известно о жестоком убийце, расчленившем свою девушку

20:20

Бойцы ВСУ героически отбили вражеские штурмы Харькова и Бахмута - ГенштабВидео

20:10

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

Украина в срочном порядке разрывает дипломатические отношения с КНДРВидео

20:02

Царица черных ягод: убедительные поводы есть ежевику каждый день

19:55

"Как скальпелем хирург": Резников поведал об успехах работы HIMARS по россиянам

19:55

В Украине с 1 октября женщинам могут запретить выезд за границу: кто попал в списокВидео

19:45

Любитель ядерного оружия Рогозин может стать куратором Путина по Донбассу - СМИВидео

19:36

Сказочная удача, большие деньги или крепкая семья: 3 знака зодиака не будут знать бед до конца летаВидео

19:35

Зеленский ошеломил количеством украинцев в РФ и издевательствами оккупантов над нимиВидео

19:32

Россия пугает от бессилия: станет ли Путин создавать новый СССРмнение

19:21

"Это позор, это преступление!": Гиркин жалуется, что Россия бросила "ЛДНР"Видео

19:06

Россияне в Белгородской области РФ начали бить окна и плитку в домах - во всем винят ВСУ

18:58

Европа разрешила РФ возить в Калининград подсанкционные товарыВидео

Реклама
18:53

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

18:43

В Турции завершились переговоры между Украиной и РФ по "зерновому коридору": первые подробностиВидео

18:32

Гороскоп на завтра, 14 июля 2022: Скорпионам – денежная удача, Козерогам – поездка, Водолеям – исполнение мечтыВидео

17:52

В Украину ворвется адская жара и налетит аномалия: синоптики назвали самые жаркие дниВидео

17:50

Покушение на херсонского гауляйтера Сальдо: он в больнице в тяжелом состоянииВидео

17:34

4 "плохие" привычки, которыми женщина унижает себя перед мужчиной

17:32

На войне нет никаких сроков, но у ВСУ есть график возврата Украины к границам 1991 года – ДаниловВидео

17:21

Удар по складу оккупантов в Новой Каховке: огромную воронку видно со спутникаВидео

17:15

"Не держите сбережения в гривне": экономист дал украинцам ценные советы в период войныВидео

16:57

"В мире такого еще не было": РФ выпустила по Украине все виды ракетВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять