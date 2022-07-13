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В Украину ворвется адская жара и налетит аномалия: синоптики назвали самые жаркие дни

13 июля 2022, 17:52

В Украине ожидается сокращение осадков и преобладание сухой погоды.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине среди лета напомнила о приближении осени. Как сообщают синоптики, в некоторые регионы Украины вернется летняя жара до +30 градусов и солнечная погода.

14 июля, в четверг, в большинстве регионов днем прогнозируется комфортная температура воздуха на уровне +22 +28 градусов.

Прохлада задержится в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, части Черниговщины и Луганщины, где ожидается +19 +22 градуса. В то же время на Закарпатье и в Одесской области настоящая жара до +30 градусов

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в четверг ожидается сокращение осадков и преобладание сухой погоды, ведь дождливый циклон отступает.

"Только северные области и северо-восточную часть Украины еще заденет мокрым хвостом атмосферный фронт этого циклона - там возможны периодические дожди, грозы", - предупредила синоптикиня.

В Киеве температура воздуха днем составит около +24 градусов с переменной облачностью и временными прояснениями. Ветер будет умеренный к северо-западному направлению.

Когда придет жара

15 июля, в пятницу, по всей территории Украины установится солнечная погода даже без намеков на осадки. В южных областях ожидается ночью +17+19, а днем до +32 градусов.

Остальные регионы ночью на столбике термометра зафиксируют от +14 до +17 градусов, а днем от +25 до +29 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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