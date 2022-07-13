В Украину налетят мощные и холодные проливные ливни: синоптики рассказали, когда ждать жары

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 13 июля будет очень холодной. Как сообщают синоптики в Карпатах столбики термометра опустится ночью до +3...+7 градусов.

Так, в западных областях возможны умеренные дожди и низкая температура воздуха в пределах +17...+22 °C. В то время как на высокогорье Карпат будет очень прохладно: ночная температура опустится до +3...+7°C, дневная будет на уровне +5...+11°C, говорит синоптик Наталка Диденко.

На севере, юге и в центре ожидаются проливные дожди. В восточных областях - сухо и солнечно, столбики термометров будут показывать +25...+28 °C.

В Киеве тоже будет прохладно, близость циклона спровоцирует дожди, а юго-западный ветер усилится до штормовых порывов. Столбик термометра опустится до +16...+19°C.

Когда в Украине потеплеет

Уже 14 июля дожди будут прекращаться и начнет теплеть.

Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшие 10 дней из-за жары и неустойчивости воздушной массы в южных, центральных и восточных регионах большая часть осадков будет возникать в виде ливней, что может быть причиной опасных метеорологических явлений.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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