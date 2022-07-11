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В Украину нагрянет циклон Zelda: синоптики предупредили о резком похолодании

11 июля 2022, 22:12

Самая низкая температура ожидается в западных областях Украины +16 +22 градуса.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет с дождями из-за влияния циклона. Как сообщает синоптик Наталка Диденко, местами температура ночью снизится до +8 градусов.

По данным синоптика, самая низкая температура ожидается в западных областях Украины +16 +22 градуса.

Теплее всего, но без сильной жары, будет в восточных областях и на Юге Украины, +24 +29 градусов.

На остальной территории столбики термометров будут колебаться в пределах +21 +26 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что ночью на Западе термометры покажут +8 +11, а на остальных территориях +11 +16 градусов.

"Дожди предвидятся завтра в западных областях и в северных (влияние циклона Zelda, см. карту), только до Сумщины не дойдут. В центральных областях, на Востоке и Юге Украины будет преобладать сухая воздушная масса", - сообщила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве на Петра и Павла ожидается свежая но комфортная погода, +22 +23 градуса, временами небольшой дождь.

Диденко прогнозирует, что в среду, 13-го июля ожидается кратковременное похолодание, усиление ветра и дожди.

14-го июля погода выровняется - снова потеплеет, будет много солнца.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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