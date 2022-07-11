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В Украину ворвется настоящая африканская жара: синоптики предупредили о рекордной температуре

11 июля 2022, 15:32

Столбики термометров поднимутся до рекордных +41 градус.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине немного сбавила обороты и в июле пришло похолодание. Как сообщают синоптики, африканская жара ворвется в страну после 20 июля.

Погодный ресурс Gismeteo сообщает, что столбики термометров поднимутся до рекордных +41 градус.

В Харькове самыми жаркими днями станут 21 и 22 июля. Ожидается до +35 градусов.

На юге Украины пик жары придется на 19 июля, столбики термометров покажут до +34 градусов. В Николаеве жара поднимется до 36 градусов.

В Киеве пик высоких температур придется на 19 июля. Днем в столице ожидается до 39 градусов жары.

В Днепре и области 21 и 22 июля будет до +40 градусов.

В Ужгороде и на западе самая большая жара прогнозируется с 18 до 22 июля. Два дня подряд температура воздуха будет держатся на уровне +41 градус.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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