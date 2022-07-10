В Украину налетит сильнейшая стихия со штормом: синоптики предупредили украинцев

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине 11 июля будет опасной. Как сообщают синоптики, осадки вероятны по всей стране, а в некоторых областях еще и порывистый ветер, вероятен град.

"11 июля в восточных и северо-восточных областях грозы, местами значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Укргидрометцентра.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в этих регионах вместе с атмосферным фронтом придет и понижение температуры, здесь ожидается +26 +29 градусов.

На остальной территории Украины ожидается в течение дня +21 +26 градусов, в западных областях +18 +22 градуса.

Где будут дожди с градом

Дожди с грозами, по прогнозу синоптика, ожидаются на востоке, в западных областях, на Сумщине, в Днепре с районами. В северной части, в центре, и на юге Украины периодические дожди будут чередоваться с прояснениями.

"Ветер при грозах может быть порывистым", - добавила синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Киеве

В Киеве 11 июля будет +23 +24 градуса.

"Серьезный дождь в столице маловероятен, разве порой по области может что-то появиться", - прогнозирует Диденко.

Погода на неделю

Только во второй половине недели температура воздуха начнет снова повышаться.

По данным Укргидрометцентра, уже 14-15 июля столбики термометров поползут вверх и достигнут +25 +32 градусов уже в пятницу.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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