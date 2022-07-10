Украину зальет и завалит крупным градом: синоптики предупредили о новой стихии

Погода в Украине / goodfon

Погода в Украине на будущей неделе будет с похолодание и новыми аномалиями. Как прогнозируют синоптики, с 11 июля в стране ожидается похолодание, а в некоторых областях пройдут дожди с грозами.

"За счет изменения воздушный масс и перестройки синоптических условий в Европе, в Украину в начале новой недели июля начнет поступать более прохладный воздух атлантического и скандинавского происхождения. Жаркая погода останется лишь на крайнем юго-востоке и в Крыму", - говорят синоптики, пишет Мeteoprog.

Местами дожди будут интенсивными, в сопровождении гроз и града. Наибольшие осадки ожидаются на Левобережной части Украины в первой половине недели.

Погода на неделю

Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич, во вторник, 12 июля, дожди, местами с грозами, пройдут в западных и северных областях Украины. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ожидается юго-западный, 7 - 12 м/с, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +13...+18 °С, в западных областях +8...+13 °С; днем воздух прогреется до +23...+28 °С, в западных областях за счет плотной облачности всего +16...+ 21 °С, на юго-востоке страны до +30 °С.

В среду, 13 июля, дождливая и прохладная погода сохранится в западных и северных регионах Украины, днем также возможны кратковременные грозовые дожди на востоке страны. На остальной стране без существенных осадков. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С, в западных и северных областях +18...+23 °С.

В четверг, 14 июля, дожди пройдут в северных и восточных областях, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, в южных областях днем порывы до 15 - 20 м/сек. Ночью воздух остынет до +12...+ 17 °С, днем прогреется до +21...+ 26 °С, на юге до +27...+ 30 °С.

В пятницу, 15 июля, за счет преобладания поля повышенного давления в Украине осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на юге до +21 °С, днем +23...+28 °С, в южных областях +29...+ 32 °С.

На выходные, 16 – 17 июля погодные условия будет определять гребень антициклона из центральной Европы. Ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер западный, северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура в ночное время составит +15...+20 °С, днем - до +26...+31 °С, в южных и центральных областях +32...+34 °С.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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