Налетят проливные дожди и ударит холодина: синоптики анонсировали погодные аномалии в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в середине июля будет дождливой. Многие области ждет резкое понижение температуры до +20 днем, и +10 градусов ночью.

По словам синоптика Наталки Диденко, в ближайшее время ситуация с дождями будет очень неоднородной. Дождей будет немало, а их вероятность - по всей стране.

"В ближайшие дни, 9-10 июля в Украине дожди с грозами могут возникать где угодно и какие угодно", - пишет синоптик и уточняет, что такова особенность летних атмосферных фронтов, которые сложно предусмотреть.

В субботу-воскресенье в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с периодическими грозовыми дождями или просто дождями.

В восточных областях, на юге и на Днепропетровщине еще удержится жара, +28 +34 градуса. Небольшое послабление здесь вероятно в воскресенье (+25 +30), а в понедельник-вторник жара ослабнет еще на несколько градусов.

В западных, северных областях и на значительной части центральных областей +20 +28 градусов.

Ночью будет даже холодновато, +15 +18, на Западе +11 +16 градусов.

В Киеве в субботу-воскресенье - периодически дождь, возможна гроза. Ночью +15 +17 градусов, днем около +25 градусов.

Специалисты советуют при такой резкой смене температуры следить внимательно за урожаем.

С 15 июля синоптики обещают новое потепление и приход адской жары.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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