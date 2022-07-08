Украина поплывет и превратится в "Сахару": синоптики предупредили о невыносимой погоде

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на выходных, 9 и 10 июля, будет с проливными дождями. Как сообщают синоптики, жаркой погоды стоит ждать в некоторых областях.

В западных областях днем столбики термометров поднимутся выше 25 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях 21-23. Синоптики обещают дожди с грозами.

На юге дневная температура приблизится к 32-градусной отметке. Ожидаются дожди с грозами, кроме Херсонской области.

В центральных областях в субботу прогнозируют дождь, днем 26-28 градуса.

В Сумской и Черниговской областях днем ожидается 27-29 градусов, будет дождливо.

В восточных областях 9 июля будет тепло, без осадков. Температура в Харьковской, Донецкой и Луганской областях 32-34 градуса.

В Киеве и области будет дождь с грозой. Температура ночью 14-16°С, днем 25-27°С.

Читайте такжеПриметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте также: