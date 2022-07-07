Украину "подморозит": синоптики назвали даты резкого изменения погоды

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине заметно испортится в ближайшие дни. Как сообщают синоптики, жара отступит и будет греметь во всех регионах.

Жара ослабнет в южной части Украины и в восточных областях примерно 10-11 июля - тогда температура воздуха снизится до комфортных отметок.

Северные, западные и часть центральных регионов уже сейчас могут свободно гулять на улице даже в разгар дня. Что касается погоды на 8 июля, то не предполагается существенных осадков, но жара все же будет преобладать на юге, востоке и Полтавской области с Днепропетровской от +28 до +34 градусов.

На западе, севере и большинстве центральных областей свежая погода от +22 до +28 градусов днем.

"В Киеве какие-то серьезные осадки - вряд ли, температура воздуха 8-го июля будет колебаться около +25 градусов", - добавила синоптик.

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Погода в Украине на ближайшие 2 недели

Погода на август

По словам синоптика, в первые 10 дней последнего летнего месяца будет солнечно, иногда даже жарко. Осадков не ожидается, а атмосфера начнет понемногу охлаждаться примерно на пятый день этого промежутка времени. Несмотря на это, сохранятся очень теплые дни.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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