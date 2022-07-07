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Налетят холодные ливни и град: синоптики назвали дату самой неприятной погоды

7 июля 2022, 02:40

7 июля жара отступит с западных, северных и части центральных областей.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на Ивана Купала принесет ощутимое снижение температуры воздуха в некоторых регионах. Как сообщают синоптики, жара еще будет стоять.

Ввиду опасных метеорологических явлений синоптики объявляют I уровень опасности ("желтый") на 7 июля.

Осадки в виде грозы накроет западные, северные, большинство центральных областей, а также местами Одесскую и Николаевскую области.

Кроме того, в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей будет град и шквалы 15-20 метров в секунду.

По данным синоптика Наталки Диденко, 7 июля жара отступит с западных, северных и части центральных областей - столбики термометров будут показывать в дневное время около +22... +28 градусов.

А вот в восточных, южных регионах и в Днепропетровской области термометры пока еще будут на высоких значениях: около +30... +35 градусов.

В Киеве 7 июля ожидается комфортная температура воздуха, и на Ивана Купала жара ослабнет до +24 градусов.

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Погода на неделю

Синоптик отмечают, что спад жары наступит в конце этой недели - в начале следующей.

"В дальнейшем температурный фон во многих областях Украины предполагается милосердным, комфортным, на Юге и Востоке ослабление жары возможно с 10-11 июля", - рассказала Диденко.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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