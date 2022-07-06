Аномальной жары уже не будет в Украине: синоптики предупредили о мощных ливнях и грозах летом

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине до конца июля будет без аномальной жары. Как сообщают синоптики, страну накроют дожди и грозы.

Погода на востоке Украины до конца этой недели еще будет очень жаркой, возможно повышение температуры до +35 градусов. Вторая половина июля станет более мягкой, ожидается от +25 до +28 градусов. Сильные осадки придут 11, 21 и 27 июля. В остальные дни количество осадков будет незначительным.

Погода на юге Украины не порадуют дождями и прохладой, температура будет подниматься до +31 +34 градусов довольно часто. Однако будут и более комфортные дни с температурой +26 +28 градусов. Осадки ожидаются 10-11 июля, а потом наступит довольно длинный период засухи. И раньше конца месяца дождей ждать не стоит.

Погода в северной части Украины будет на любой вкус в течении июля. 6 июля ожидается до +31 градуса, а потом температура упадет резко до +21 градуса. До 16 июля в регионе будет прохладно, а потом снова прогреется до +28 градусов.

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Сильные дожди 21 июля снова собьют температуру до +21 градуса. Последняя декада на севере будет жаркая, +28 +32 градуса. Дождями будет заливать с 9 по 11 июля, 13-14 и 20 июля. Потом осадки прогнозируются только 26 июля.

Погода на западе Украины в ближайшие дни ожидается совсем прохладная +19 +21 градус. Ожидаются умеренные дожди. 11-13 июля прилетит сильный циклон с дождями, и температура днем упадет до +13 +17 градусов.

Погода в Киеве будет еще жаркой пару дней. Похолодание придет только 7 июля и совсем ненадолго. На выходных снова воздух прогреется до +27 +28 градусов. С 16 июля жара снова вернется. И до конца июля в Киеве будет мало дождей, а воздух будет прогреваться до +29 +32 градусов.

Дождей в столице будет много: 7, 8, 9 июля. 10-11 июля возможны сильные ливни. Потом будет капать 12, 13, 14, 20, 21, 27, 31 июля.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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