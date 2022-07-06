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Будет бушевать сильнейший шторм в Украине: синоптики предупредили о новом циклоне на Ивана Купала

6 июля 2022, 02:10

В западных областях 6-го июля температура воздуха снизится до +22 +27 градусов.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 6 июля принесет сильные дожди и грозы. Как сообщают синоптики, во время ливней стоит ожидать шквалы и град в некоторых областях.

На Ивана Купала часть страны покинет жара, а атмосферный фронт распространится по стране.

"6 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в западных областях 6-го июля температура воздуха снизится до +22 +27 градусов.

На остальной территории жара будет держаться, однако на Ивана Купала, 7 июля, в северных и центральных областях также ослабнет жара. А вот на юге и востоке высокая температура воздуха останется.

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По данным синоптика, 6 июля днем дожди и грозы пройдут в западных областях и в Винницкой области. Вечером осадки дойдут до Житомирщины, Черниговщины, Киевщины, Кировоградщины.

На остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

В Киеве 6 июля стоит ожидать самый горячий день перед похолоданием. Днем будет сухо и жарко, +32 +34 градуса. Вечером ожидаются грозовые дожди.

7-го июля температура воздуха в Киеве снизится до +22 +24 градусов, вероятны дожди и грозы.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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