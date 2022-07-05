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В Украину ворвется ранняя и очень холодная осень: синоптики дали прогноз

5 июля 2022, 03:10

Метеорологи рекомендуют не сильно полагаться на летние вещи в сентябре.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине осенью 2022 будет очень холодной. Как прогнозируют синоптики, осень ворвется в Украину рано, но порадует украинцев небывалыми температурами.

В конце августа украинцев предупредили, что можно доставать теплую одежду, пишет Ukraina Today.

Температура будет достаточно холодной и метеорологи рекомендуют не сильно полагаться на летние вещи.

Погода на осень 2022 в Украине

По данным метеорологов, в сентябре будет ухудшение погоды - в первую очередь, речь идет о мелких, но довольно затяжных дождях. Во второй половине месяца украинцам стоит приготовиться еще к большему ухудшению погодных условий. Большинство территории страны в этот период попадет под влияние холодного циклона - он принесет не только несвойственное сентябрю похолодание, но и заморозки вблизи гор.

В октябре погода будет более теплее: ясное и почти безоблачное небо, достаточно высокая температура днем и ночью – все это поможет получить удовольствие от осеннего времени года. Уже к концу месяца прогнозируются дожди, ожидается похолодание.

В ноябре погода будет больше похожа на зимнюю. К середине месяца большая часть территории страны окажется под влиянием резкого похолодания, возможны снегопады и даже метели.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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