Украину атакуют сильнейшие грозы и мощные ливни: синоптики назвали даты непогоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшую неделю будет с адской жарой и сильнейшими грозами. Как прогнозируют синоптики, со среды в Украине температура резко упадет.

Во вторник, 5 июля, грозы придут в западные области страны, в остальных регионах будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью поднимется до +16 +20 градусов, днем в большинстве областей ожидается +30 +32 градуса, местами прогреется до +34 градусов.

В среду, 6 июля, грозы в среду охватят все западные области, север страны и северо-восток. Также осадки доберутся до Киева.

В западных областях начнет падать температура воздуха, днем от +24 до +27 градусов. На остальной территории страны будет жарко, от +30 до +34 градусов.

В Киеве 6 июля ожидается гроза. Ночью от +20 до +22 градусов, днем воздух прогреется в столице до +32 +34 градусов.

В четверг, 7 июля, сухо будет только на востоке Украины. Температура на западе ожидается от +22 до +25 градусов, на севере до +26 градусов. В центре от +25 до +28 градусов. Сильная жара сохранится только на востоке страны, там синоптики прогнозируют до +32 +34 градусов.

В Киеве 7 июля резко похолодает и налетит гроза.

В пятницу, 8 июля, грозы охватят все области Украины, сухо будет только в Виннице. Ночная температура воздуха будет колебаться от +14 до +18 градусов.

Днем на западе синоптики прогнозируют +22 +24 градуса, в центральной части и на севере от +24 до +27 градусов. На юге и востоке будет жарко, от +28 до +34 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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