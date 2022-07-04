УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину накроет холодный атмосферный фронт: синоптики предупредили о резком похолодании

4 июля 2022, 03:10

Ближайшей ночью минимально ожидается +15 +21 градус.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. Как сообщают синоптики, в страну налетит холодный атмосферный фронт с запада Европы.

По словам синоптика Наталки Диденко, из-за опасного фронта с Европы температура снизится до +22 градусов.

"Прохлада придет в страну в среду-четверг, 6-7 июля. А первая часть недели будет жаркой", - отмечает синоптик.

В большинстве наших областей со второй половины недели жара ослабнет до +22 +28 градусов, лишь в восточных областях и на юго-востоке Украины жаркий воздух задержится.

В понедельник, 4 июля в большинстве областей температура составит в течение дня +28 +34 градуса.

Ближайшей ночью минимально ожидается +15 +21 градус.

Будет преимущественно сухо и солнечно.

Погода в Киеве 4 июля будет до +33 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте такжеПриметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в беду

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:10

Украину накроет холодный атмосферный фронт: синоптики предупредили о резком похолодании

02:33

Невероятная польза сала: кто должен есть его каждый день, а кому нужно срочно исключить из рациона

02:03

Гороскоп Таро на неделю 4-10 июля: Львам – сложный выбор, Весам – удача, Козерогам – важные сныВидео

01:33

РФ превратится в страну-изгоя: эксперт оценил шансы того, что Россию признают спонсором терроризмаВидео

00:51

Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
03 июля, воскресенье
23:44

Зеленский поставил на место Шойгу и отреагировал на выход ВСУ из ЛисичанскаВидео

23:31

Оккупанты бьют "Смерчами" по спальным районам Краматорска, есть раненыеВидео

23:02

Все в черном дыму: в Москве полыхает одно из зданий Capital TowersВидео

22:54

"Стопроцентные санкции": Зеленский потребовал жестко прижать окружение ПутинаВидео

22:30

Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в бедуВидео

22:23

"Брали голыми руками": эксперт объяснил, почему Энергодар оккупанты РФ взяли без бояВидео

21:58

"Все вернем": в ВСУ назвали главную причину отвода войск из ЛисичанскаВидео

21:40

Одни руины: украинские военные показали выжженное село после прихода оккупантовВидео

21:24

Аэродром оккупантов стерли в порошок: детали удара по позициям РФ под МелитополемВидео

21:01

Путина ждет "горячий" прием на саммите G20Видео

20:53

У Зеленского жестко прокомментировали предложение Кремля о переговорах Украины с РФВидео

20:33

Зеленский резко ответил на слова Лукашенко о "братской России"Видео

20:30

Войска РФ могут захватить всю Луганскую область – ЗеленскийВидео

20:29

Перерезан канал переброски оружия РФ: под Мелитополем взорвали железнодорожный мостВидео

20:10

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
20:06

Армия Украины после тяжелых боев приняла решение выйти из Лисичанска – ГенштабВидео

20:01

Сколько Украина тратит в месяц на ВСУ: названы колоссальные суммыВидео

19:56

Оккупанты форсировали Северский Донец и захватили поселок на Лисичанском направлении

19:39

"Карма" и "божий промысел": в ОП потроллили жалобы РФ на "хлопки" в приграничных городахВидео

19:00

Армия Украины контрнаступает на Херсон: войска РФ скопились в центре города и готовятся к оборонеВидео

18:59

ВСУ отразили штурм РФ под Бахмутом: враг отступил с большими потерями

18:34

Захватили трофей в ходе штурма: бойцы ВСУ отжали у оккупантов новейшую БМПВидео

18:27

Лукашенко может преподнести Путину неприятный сюрпризмнениеВидео

18:23

Роль Беларуси в войне "давно определена": Лукашенко снова заговорил о "братской России"Видео

18:20

Ивана Купала 2022: гадания на любовь, вещий сон и деньги

18:03

ВСУ перейдут в контрнаступление, освободят Херсон и проведут спецоперацию в России – АрестовичВидео

18:01

Гороскоп на сегодня 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

17:57

РФ убила 6 человек, в том числе ребенка: детали ракетного удара по СлавянскуВидео

17:48

В Украине разрешат выезжать за границу еще нескольким категориям мужчинВидео

17:27

"РФ уничтожает украинцев на своей территории": детали гибели семьи из-под ХарьковаВидео

16:59

Пьяные командиры РФ открыли огонь по своим: оккупанты рассказали о беспределеВидео

16:56

Если будет "Минск" или "Мюнхен", Путин снова двинет свои войска на Украину – МИД БританииВидео

16:29

Украине светит полтриллиона евро на восстановление: в ЕС готовят амбициозный планВидео

16:06

"Жалкое зрелище": певица Волочкова опозорилась, выступая в российской деревне

16:04

Ядерные угрозы Путина: превратится ли третья мировая война в первую ядернуюмнение

Реклама
15:58

Шольц анонсировал гарантии безопасности для Украины и назвал главное условиеВидео

15:58

"Украина должна согласиться на условия Путина": в Кремле предложили Киеву сесть за стол переговоровВидео

15:57

"Наорали и отправили обратно": известную ведущую не пустили обратно в УкраинуВидео

15:45

Битва за Донбасс не закончена, Украина накопит тяжелое оружие и освободит свои земли – МинобороныВидео

15:38

"Играет роль униженного": исследователь пропаганды объяснил отклонения Путина

15:29

Много убитых и раненых: РФ накрыла Славянск мощным огнем из РСЗОВидео

15:27

Отцвели пионы - что делать дальше: советы начинающим садоводамВидео

15:20

Самые вкусные маринованные помидоры: невероятно быстрый рецептВидео

15:17

В России не ждут: Галкин покинул Израиль вслед за Аллой ПугачевойВидео

14:54

"Путина поджимает время": эксперт назвал сроки окончания войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять