Украину накроет холодный атмосферный фронт: синоптики предупредили о резком похолодании

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. Как сообщают синоптики, в страну налетит холодный атмосферный фронт с запада Европы.

По словам синоптика Наталки Диденко, из-за опасного фронта с Европы температура снизится до +22 градусов.

"Прохлада придет в страну в среду-четверг, 6-7 июля. А первая часть недели будет жаркой", - отмечает синоптик.

В большинстве наших областей со второй половины недели жара ослабнет до +22 +28 градусов, лишь в восточных областях и на юго-востоке Украины жаркий воздух задержится.

В понедельник, 4 июля в большинстве областей температура составит в течение дня +28 +34 градуса.

Ближайшей ночью минимально ожидается +15 +21 градус.

Будет преимущественно сухо и солнечно.

Погода в Киеве 4 июля будет до +33 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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