В Украину налетит похолодание и завалит градом: синоптики предупредили о приближении циклона Frieda

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в воскресенье, 31 июля, резко изменится. Как прогнозируют синоптики, циклон Frieda станет причиной сильных ливней в западных регионах Украины.

По словам синоптика Наталки Диденко, в Карпатах дожди будут опасны из-за мощи, так как могут поднимать уровень воды в реках.

"А жители западных городов считайте завтра на пребывание под старыми деревьями, билбордами, выбирайте очень тщательно места парковки автомобилей, потому что ливни ливнями, а городские стоки могут не справляться с таким количеством небесной влаги", - предупредила синоптик.

Она также сообщила о том, что большая часть нашей страны в последний день июля будет принадлежать зоне влияния антициклона, потому в большинстве регионов будет преобладать сухая погода.

"Жара будет доминировать, в течение дня предполагается +27 +31 градус, в южной части и большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) ожидается +29 +33 градуса. А вот в Западной Украине ощутимо посвежеет: там 31 июля похолодает до +19 +23 градусов", - поделилась прогнозом Диденко.

В Киеве 31 июля будет сухо и жарко. Температура прогреется до +30 градусов.

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Погода на начало августа

В понедельник, 1 августа, осадки будут почти везде и днем и ночью, кроме Сумской и Луганской области, где ожидается переменная облачность со средней температурой воздуха +26 в Сумской и +31 в Луганской.

Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

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