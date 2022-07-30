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Украину окутают сильнейшие грозы и похолодание: синоптики предупредили о погодном армагеддоне

30 июля 2022, 02:10

Прохладнее будет в северных и западных регионах.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 30 и 31 июля будет жаркой, а начало августа принесет похолодание и грозы.

Как прогнозируют синоптики, в субботу, 30 июля, на западе, кроме Закарпатья, ожидаются грозовые дожди. На остальной территории сохранится облачная, но сухая погода.

Очень жарко будет на юге, востоке и в центре Украины. Ночью столбики термометров покажут от 15 до 19 градусов тепла, а днем воздух прогреется от 29 до 33 градусов выше нуля.

Немного прохладнее будет в северных и западных регионах. Ночью стоит ожидать от 12 до 15 градусов с отметкой "плюс", а днем синоптики прогнозируют от +25 до +28.

Украину окутают сильнейшие грозы и похолодание: синоптики предупредили о погодном армагеддоне

В воскресенье, 31 июля, грозовые дожди зальют западные области. Ночью синоптики прогнозируют от 15 до 17 градусов тепла, а в дневные часы столбики термометров покажут от +19 до +21.

На остальной территории будет сухо и сохранится летняя жара. На севере, востоке, юге и в центре ночью стоит ожидать от 15 до 19 градусов с отметкой "плюс", а днем в этих регионах ожидается от 29 до 32 градусов выше нуля.

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В понедельник, 1 августа, погода в Украине изменится кардинально. Грозовые дожди прогнозируются практически по всей территории страны кроме Сумской и Луганской области.

Украину окутают сильнейшие грозы и похолодание: синоптики предупредили о погодном армагеддоне

Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

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