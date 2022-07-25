Половина Украины будет плавать: синоптики предупредили о похолодании и резкой смене погоды

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу июля серьезно изменится. После небольшого потепления в страну вновь пришло похолодание.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, серьезные температурные качели будут конец второго месяца лета.

Во вторник, 26 июля, синоптики прогнозируют грозовые дожди только в восточных областях Украины. На остальной территории осадков не ожидается, но небо будет затянуто облаками.

На западе и юге ночью стоит ожидать от 13 до 17 градусов тепла (в Одесской области до +20), а днем температура воздуха прогреется в диапазоне от 29 до 32 градусов тепла (на Закарпатье до +36).

На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут от 13 до 16 градусов с отметкой "плюс", а после восхода солнца синоптики прогнозируют от 25 до 28 градусов выше нуля.

В среду, 27 июля, ситуация с осадками изменится кардинально. На востоке, юге, севере и в центре сухо, но облачно, а вот на западе страны ожидаются грозовые дожди.

Осадки несколько охладят температуру воздуха на Западной Украине. Ночью здесь от 13 до 16 градусов тепла, а днем от 24 до 26 градусов с отметкой "плюс", на Закарпатье до +30.

На остальной территории страны будут держаться практически одинаковые температуры: ночью от 13 до 16 градусов тепла (только на юге до +20), а вот днем столбики термометров покажут от 28 до 32 градусов выше нуля.

В четверг, 28 июля, температурная картина останется практически неизменной, а вот ситуация с осадками вновь поменяется. На этот раз на западе Украины будет сухо, равно как и в южных и юго-восточных регионах. А вот на севере, северо-востоке и в центре синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

В пятницу, 29 июля, дождей будет меньше. Осадки прогнозируются только в восточных регионах страны. На остальной территории Украины сухо, но облачно.

Теплее всего в этот день будет на юге и востоке страны. Ночью столбики термометров покажут от 16 до 20 градусов тепла, а в дневные часы стоит ожидать от 29 до 31 градуса с отметкой "плюс".

На севере, западе и в центре не намного прохладнее: ночью от +14 до +18, а днем воздух прогреется в диапазоне от 25 до 29 градусов тепла.

Читайте такжеПриметы на 26 июля: какие 2 вещи нужно сделать в Собор Архангела Гавриила, чтобы стать богатым

Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

Читайте также: