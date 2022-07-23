Украину накроет градом и налетит ураган: синоптик назвала дату

В Киеве и области днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза.
Погода в Украине в воскресенье будет солнечная, но в некоторых областях будет сильно дождливо.
Как сообщает синоптик Наталка Диденко, в большинстве западных областей ожидаются грозы, шквалы и град.
24-го июля ожидается в течение дня +27...+ 32 градуса.
Прохладно будет в западных областях - до +24...+27. По словам синоптика, даже на Закарпатье температура снизится до +30.
Дожди, местами с грозами, принесет атмосферный фронт сначала на Запад, днем и вечером осадки распространятся на Север (кроме Сумщины), Винницкую, часть Одесской и Черкасской областей.
На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный, во время гроз возможны сильные порывы.
В Киеве и области днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза. В столице ночью ожидается + 16…+18, днем около +31.
Грозы и шквалы в Украине 24 июля будут:
- в Киеве,
- Черкассах,
- Одессе;
- Луцке;
- Ровно;
- Львове;
- Тернополе;
- Ивано-Франковске;
- Ужгороде:
- Черновцах;
- Виннице;
- Хмельницком;
- Житомире.
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Погода в Украине
Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.
По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.
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