Украину накроет градом и налетит ураган: синоптик назвала дату

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в воскресенье будет солнечная, но в некоторых областях будет сильно дождливо.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, в большинстве западных областей ожидаются грозы, шквалы и град.

24-го июля ожидается в течение дня +27...+ 32 градуса.

Прохладно будет в западных областях - до +24...+27. По словам синоптика, даже на Закарпатье температура снизится до +30.

Дожди, местами с грозами, принесет атмосферный фронт сначала на Запад, днем и вечером осадки распространятся на Север (кроме Сумщины), Винницкую, часть Одесской и Черкасской областей.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный, во время гроз возможны сильные порывы.

В Киеве и области днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза. В столице ночью ожидается + 16…+18, днем около +31.

Грозы и шквалы в Украине 24 июля будут:

в Киеве,

Черкассах,

Одессе;

Луцке;

Ровно;

Львове;

Тернополе;

Ивано-Франковске;

Ужгороде:

Черновцах;

Виннице;

Хмельницком;

Житомире.

Читайте такжеПриметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достатка

Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

Читайте также: