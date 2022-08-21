Украину атакует град и жара: синоптики назвали последний жаркий день

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине будет жаркой до конца лета. Как сообщают синоптики, в течении полноценной последней недели августа стоит ожидать от +30 +35 градусов.

Синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич предупредил, что среднесуточная температура будет на 3-5 градусов выше климатической нормы.

В начале недели, 22 августа, в Украине почти не будет дождей, осадки с грозой и, возможно, с градом прогнозируются только в Карпатах и Закарпатье.

Температура воздуха в центральных и южных регионах ночью будет составлять до +22 градусов, в остальных областях +15 +20 градусов.

Днем температура воздуха поднимется до +25 +30 градусов, на юге и востоке страны до +34 градусов.

Во вторник, 23 августа, грозовые дожди ожидаются в западных областях, а в Карпатах будут сильные ливни, в то время как на остальных территориях без осадков. Температура воздуха ночью +16 +21 градусов, на побережье морей и водохранилищ до +23 градусов, а днем воздух прогреется до +27 +32 градусов, жарче на юге и юго-востоке - до +35 градусов.

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Погода на День Независимости

В среду, 24 августа, на День Независимости, в большинстве областей, за исключением крайнего запада, осадков не ожидается. воздух ночью +16…+21, на юге страны до +23.

Максимальная днем составит +27…+32, в южных и восточных областях до +35.

В четверг, 25 августа, осадки не посетят ни один регион Украины. Температура воздуха останется стабильно высокой.

Ночью +16 +21 градусов, на юге страны до +23 градусов.

Днем воздух прогреется до +27 +32 градусов, а в южных и восточных областях до +35 градусов.

26 августа жара усилится. Ночная температура будет в пределах +17 +22 градуса, а днем от +29 до +34 градусов.

Погода в последние выходные августа

В субботу и воскресенье жара будет прежней. Ночью температура воздуха в Украине будет +17 +22 градуса, а днем столбики термометров покажут +29 +34 градуса.

По прогнозу синоптиков, только в начале сентября жара начнет спадать.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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