Украину будет заливать ливнями: синоптики назвали регионы, где будем плавать

Погода в Украине / goodfon

Погода в Украине в августе не показала максимальной жары. Украину заливает дождями, но сохраняется теплая погода. Как сообщают синоптики, в эти выходные стоит ждать ливней, гроз и резких перепадов температуры.

В субботу, 20 августа, на востоке, севере, в центре и на юге в течение дня ожидаются дожди с грозами. А вот на западе и в Одесской области будет облачно с прояснениями.

На западе ночью будет +14 +16, днем ожидается от 25 до 27 градусов тепла, а в Закарпатской области будет до +32 +34, ночью +17 +19.

На севере ночная температура составит +16 +18 градусов, дневная – от 24 до 27 градусов с отметкой "плюс".

В центре и на востоке ночью будет от +16 до +20, дневные температуры будут в пределах +25 +29 градусов.

На юге ночью будет +18 +20, а днем ожидается +28 +30 градусов.

В воскресенье, 21 августа, дожди с грозами пройдут в юго-западных областях, на востоке, а также в Днепропетровской и Запорожской областях. На остальной территории будет облачно с прояснениями.

На западе ночью будет от +13 до +16 градусов тепла, днем – от +23 до +29.

На севере, в центре и на юге в ночное время суток ожидается от +14 до +19 тепла, а днем - от +26 до +29 градусов.

На востоке будет +16 +19 ночью и +27 +30 днем.

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В понедельник, 22 августа, дожди с грозами пройдут только в юго-западных областях. На остальной территории будет преимущественно солнечно.

В юго-западных областях ночью +13 +16 градусов, а днем ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

На востоке ночью ожидается от +16 до +20 градусов тепла. А днем будет +31 +33.

На остальной территории ожидается +16 +19 ночью и +26 +29 в дневное время суток.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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