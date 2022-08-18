Мощный и опасный грозовой циклон накроет Украину: синоптики назвали, какие области в зоне риска

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и жаркой, однако в некоторых регионах пройдут кратковременные грозовые дожди.

На западе и севере Украины, а также на территории большинства центральных областей будет светить яркое солнце, а температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +25 +28 градусов.

В то же время кратковременные осадки следует ожидать в восточных и южных областях и в Днепре, там температура воздуха составит +27 +32 градуса.

В Киеве дождей не ожидается, а термометры покажут до +27 градусов.

"Яблок в этом году много, будем варить варенье, джемы, сушить, печь шарлотки, просто печь яблоки - пусть эти мирные красивые вкусные действия гармонизируют пространство, успокаивают сердце, дают надежду на время, когда мы будем вдыхать запах яблочного варенья на наших кухнях вместе с самыми родными", - резюмировала синоптик Наталья Диденко.

Штормовое предупреждение в шести областях

В шести областях Украины прогнозируются опасные погодные условия, в том числе гроза, шквальный ветер и град в отдельных регионах.

Речь идет о Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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