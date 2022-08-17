Ворвется невыносимая погода: синоптики предупредили о мощном граде и урагане

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу недели резко изменится. Как прогнозируют синоптики, хоть вторая половина августа и идет с грозовыми дождями, температура порадует.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, на Яблочный спас, 19 августа, будет без осадков в западных, Одесской и Николаевской областях, на остальной территории страны - дожди с грозами.

Днем ожидается +24 +31 градус, в ночное время столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса.

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Погода на выходные 20 и 21 августа

В субботу, 20 августа, дожди и грозы прогнозируются по всей стране, кроме Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей. Столбики термометров днем покажут от 26 до 34 градусов со знаком "плюс", ночью ожидается +16 +22 градуса.

В воскресенье, 21 августа, также будет дождливым - грозы ожидаются по всей стране, без осадков будет только в Донецкой и Луганской областях. Днем синоптики прогнозируют 23-32 градуса тепла, ночью ожидается от +14 до +22 градусов.

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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