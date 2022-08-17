Атакует невыносимая жара: синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости

На западе Украины стоит ожидать ночью +16, днем +29.
Погода в Украине в День Независимости, 24 августа, будет жаркой и немного мокрой.
Как прогнозируют синоптики, в Киеве ночью ожидается +18, а днем – до +34.
На юге Украины в День Независимости будет солнечно, но несколько прохладнее: ночью +23, днем +29.
В Днепре 24 августа прогнозируют +22 ночью и +35 днем, без осадков.
В Ужгороде сухо, ночная температура воздуха будет составлять +19, а днем жара усилится до +35.
На западе Украины стоит ожидать ночью +16, днем +29. Осадков будет мало.
В Харькове, страдающем от постоянных обстрелов вражеской артиллерии, 24 августа будет жарко еще и из-за погоды: ночью +21, днем +35, без дождя.
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Погода на осень
Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.
"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.
В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.
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