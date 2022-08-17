Атакует невыносимая жара: синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в День Независимости, 24 августа, будет жаркой и немного мокрой.

Как прогнозируют синоптики, в Киеве ночью ожидается +18, а днем ​​– до +34.

На юге Украины в День Независимости будет солнечно, но несколько прохладнее: ночью +23, днем ​​+29.

В Днепре 24 августа прогнозируют +22 ночью и +35 днем, без осадков.

В Ужгороде сухо, ночная температура воздуха будет составлять +19, а днем ​​жара усилится до +35.

На западе Украины стоит ожидать ночью +16, днем ​​+29. Осадков будет мало.

В Харькове, страдающем от постоянных обстрелов вражеской артиллерии, 24 августа будет жарко еще и из-за погоды: ночью +21, днем ​​+35, без дождя.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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