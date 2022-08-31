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В Ватикане впервые назвали Россию агрессором: "война против Украины является варварской"

31 августа 2022, 10:22

Ватикан осудил вторжение России в Украину.

В Ватикане впервые назвали Россию агрессором: 'война против Украины является варварской'
Ватикан впервые назвал Россию страной-агрессором / Reuters

После того как Папа Римский столкнулся с волной хейта из-за слов об убийстве Дарьи Дугиной, Ватикан впервые назвал Россию агрессором и стороной, которая начала полномасштабное вторжение в Украину. Об этом говорится в тексте заявления.

Ватикан осудил вторжение в Украину и назвал войну варварской.

"Что касается широкомасштабной войны в Украине, инициированной Российской Федерацией, выступления Святейшего Отца Франциска являются четкими и недвусмысленными, осуждая ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и святотатство", — говорится в тексте заявления.

Причем эти слова в Ватикане просят не расценивать как принятие политической позиции.

Напомним, недавно Папа Римский отреагировал на убийство дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина и назвал ее "невинной жертвой войны".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это несправедливым и вызвал в МИД нунция, что является "беспрецедентным" случаем.

"Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", — сказал Кулеба.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

Другие новости:

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