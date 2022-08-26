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"Украинское сердце разрывается": Кулеба отреагировал на заявление Папы Римского об убийстве Дугиной

26 августа 2022, 04:15

В МИД Украины вызвали нунция, что является беспрецедентным случаем.

Папа Римский, Дмитрий Кулеба
В Украине отреагировали на заявление Папы Римского об убийстве Дугиной / коллаж фото Reuters

Украина разочарована заявлением Папы Римского Франциска об убийстве дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина, который назвал ее "невинной жертвой войны". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это было несправедливо". Это он сказал на общей пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Он добавил, что в МИД Украины даже вызвали нунция, что является "беспрецедентным" случаем.

"Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - сказал Кулеба.

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Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Александр Дугин
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