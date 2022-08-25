Россия снова выпрашивает у Украины переговоры – хотят "говорить" в любых форматах

Россия стремится к переговорам с Украиной - Слуцкий / Коллаж Reuters, Соцсети

Глава партии ЛДПР, представитель делегации России Леонид Слуцкий заявил, что если Киев, дескать, предложит Москве перейти к переговорам, российская сторона, мол, "будет это обсуждать и реагировать". Сама Госдума, по его же словам, в вопросах диалога вообще ничего не решает.

В четверг, 25 августа, российские пропагандистские ресурсы распространили заявление Слуцкого из Госдумы, который сказал, что Россия якобы будет готова к переговорам, если Украина их, дескать, "предложит".

Российский представитель на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий / Скриншот соцсети

Также он, по сути, отметил отсутствие какого-либо влияния Госдумы на принятие ключевых политических решений.

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"Решения принимаются не в Государственной думе. Поэтому если украинская сторона заявит о готовности к переговорам на любом уровне в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать", - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил, что Киев может согласиться на переговоры с Москвой. Однако Кремль должен выполнить условие – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

22 августа представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, для этого нет "практической платформы". По его словам, Россия ожидает длительной войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас ни Украине, ни Европе не выгодно вести переговоры с Россией. По словам чиновника, Москва посчитает диалог "победой" и будет дальше стремиться к захвату территорий. В таком случае военные действия возобновятся спустя определенное время.

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