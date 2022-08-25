Громкий скандал: в ООН "приравняли" Украину к России после удара в Чаплино

Все стороны без исключения должны добросовестно соблюдать свои обязательства, заявили в ООН.
В Организации Объединенных Наций (ООН) отреагировали на российское военное преступление в Чаплино призывом к России и Украине соблюдать международное право.
"Я поражена ударами, в результате которых вчера погибли и получили ранения гражданские жители вблизи железнодорожной станции Чаплино в центральной Украине. При ударе погибли дети. И погибли там, где они должны быть в безопасности - дома или путешествуя с семьями", - заявила гуманитарный координатор ООН Дениз Браун.
По ее словам, вчера во время других ударов по Украине тоже гибли мирные жителе.
В последние дни об интенсивных обстрелах сообщалось в прифронтовых городах, в частности, в Никополе и Зеленодольске в Днепропетровской области.
"Все стороны без исключения должны добросовестно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы граждане были защищены, их дома оставались невредимыми, а необходимые услуги не прекращались", - добавила Браун.
Ракетный удар оккупантов по Чаплино
Напомним, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Удар был нанесен прямо по вагонам, в которых находились люди.
Позже президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что пять человек в результате удара сгорели в машине, которая стояла неподалеку от станции. Также погиб 11-летний подросток – российская ракета разрушила его дом.
Вследствие ракетного удара российских захватчиков по поселку Чаплино в Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 25 человек.
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