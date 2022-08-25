В России цинично признали удар по поезду в Чаплино: из чего обстреляли людей

Ракетный удар Чаплино / facebook.com/pgo.gov.ua

Министерство обороны России цинично признало причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области.

Как сообщают росСМИ, в оборонном ведомстве заявили, что выпустили по поселку ракеты "Искандер".

Однако в министерстве в очередной раз отличились циничным заявлением. Там утверждают, что якобы ударили по воинскому эшелону.

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"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", - заявили в российском Минобороны.

Чем обстреляли оккупанты поезд

Спикера Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российская армия при обстрелах Чаплино Днепропетровской области могла применить реактивную систему залпового огня "Торнадо-С". Но окончательно о типе оружия можно говорить только по заключению взрывотехников.

"Не хочется говорить окончательно, но есть информация, что это могли быть снаряды РСЗО "Торнадо С". Впрочем, окончательно можно сказать тогда, когда на месте взрывотехники найдут остатки ракет - их двигатели, маркировки, тогда можем точно говорить, какой объект боеприпасов был применен оккупантами", - отметил Игнат.

Ракетный удар оккупантов по Чаплино

Напомним, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Удар был нанесен прямо по вагонам, в которых находились люди.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что пять человек в результате удара сгорели в машине, которая стояла неподалеку от станции. Также погиб 11-летний подросток – российская ракета разрушила его дом.

Вследствие ракетного удара российских захватчиков по поселку Чаплино в Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 25 человек.

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