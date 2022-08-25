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Войска РФ атаковали ВСУ на нескольких направлениях и получили ответный удар – Генштаб

25 августа 2022, 19:43

Армия России не смогла достичь продвижения – оккупанты понесли потери и вынуждены были отойти.

ВСУ войска РФ
Армия Украины продолжает сражаться с войсками России и отражает атаки оккупантов / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Оккупационные войска РФ штурмовали позиции сил обороны Украины на Донбассе, в Харьковской области и на юге. Однако продвинуться захватчикам не удалось. Они понесли потери и под ударами контратак украинских военных вынуждены были отойти. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно сводке Генштаба, в четверг, 25 августа российская армия снова штурмовала позиции сил обороны Украины на Харьковском направлении. Оккупанты нанесли артиллерийские и танковые удары по населенным пунктам Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалеевка, Циркуны, Петровка, Большие Проходы, Питомник, Ивановка, Коробочкино, Слобожанское и Чепель. Россияне били авиацией в районах Питомника, Пришиба и Залимана.

Войска противника пытались осуществить продвижение возле Петровки, но также понесли потери. Враг ведет разведку, применяя беспилотные летательные аппараты.

Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении россияне артиллерией обстреливали населенные пункты недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дубравного.

Неподалеку от Долины и Дмитровки ВСУ отбили вражеский штурм.

На Краматорском направлении оккупанты применили артиллерию и танки для обстрела территорий возле населенных пунктов Спорный, Звановка, Северск и Пришиб. Вражеские войска пытались улучшить свое тактическое положение вблизи Старого Каравана. Безуспешно. Вынуждены были отойти.

На Бахмутском направлении враг наносил артиллерийские удары вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы. Авиационным ударом противника подверглись районы Соледара, Зайцево, Кодемы и Яковлевки.

Наступали оккупанты в сторону Кодемы и Бахмутского. Понесли потери и вынуждены были отступить.

На Авдеевском направлении войска агрессора усилили свое наступление. Всеми силами, которые у них есть на данном участке фронта, они пытались вытеснить украинские войска с их позиций.

Оккупанты обстреляли важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Железного и Александрополья.

Осуществили попытку прорыва оборону у Первомайского, но безрезультативно.

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Южнобугское направление

Войска России сконцентрировали свои усилия на удержании позиций и обстрелах украинской армии. Россияне, используя артиллерию и танки, обстреливали линию разграничения. Противник нанес авиационный удар недалеко от Белого Колодца

Южнобугское направление

Армия РФ сосредоточилась на удержании позиций и обстрелах ВСУ. Также оккупанты из артиллерии и танков обстреливали линию разграничения. Нанесли авиаудар неподалеку от Белого Колодца.

Враг пытался провести разведку боем возле Благодатного и Таврического, но отошел, потому что получил жесткий ответ от украинских защитников.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Киев не собирается переносить войну на будущее. Поэтому украинское государство намерено восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В ГУР Минобороны Украины предупредили о возможном обострении войны уже в скором времени. Оккупанты пока не готовы выводить свои войска, однако ВСУ стремятся освободить все свои территории.

Президент Владимир Зеленский не исключил возобновления переговоров Украины и России. Однако для этого Москва должна согласиться на условие Киева. Речь идет о выводе российских войск с украинских территорий

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