В оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар: пылает нефтебаза

В оккупированном Крыму внезапно вспыхнул пожар/ Telegram

Во временно оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар. Густой черный дым поднимается с раннего утра среды, 31 августа.

Огонь наблюдается в поселке Красногвардейское. Сообщения об этом появились в Telegram-каналах.

Как сообщил Telegram-канал "НП Крым" огонь пылает с 6 часов утра. На место возгорания прибыли пожарные. Отмечается, что по состоянию на это время дым начал рассеиваться.

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В соцсетях встречались сообщения о том, что это может гореть магазин "Доброцен" и склад "Мегастроя".

Однако, по другим сообщениям, на самом деле там горит нефтебаза. В частности, об этом написал в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в панике перебрасывают колонны техники из Крыма во временно захваченную Херсонскую область. Наши защитники ожидают, когда они появятся в поле зрения HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Как сказал президент в обращении, жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

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