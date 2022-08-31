В оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар: пылает нефтебаза

Густой черный дым поднимается в поселке Красногвардейское на оккупированном полуострове.
Во временно оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар. Густой черный дым поднимается с раннего утра среды, 31 августа.
Огонь наблюдается в поселке Красногвардейское. Сообщения об этом появились в Telegram-каналах.
Как сообщил Telegram-канал "НП Крым" огонь пылает с 6 часов утра. На место возгорания прибыли пожарные. Отмечается, что по состоянию на это время дым начал рассеиваться.
В соцсетях встречались сообщения о том, что это может гореть магазин "Доброцен" и склад "Мегастроя".
Однако, по другим сообщениям, на самом деле там горит нефтебаза. В частности, об этом написал в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в панике перебрасывают колонны техники из Крыма во временно захваченную Херсонскую область. Наши защитники ожидают, когда они появятся в поле зрения HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Как сказал президент в обращении, жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.
Читайте также:
- Войска РФ тихо выйдут, а ВСУ туда зайдут: Жданов назвал сценарии борьбы за Крым
- Россиян отрезали от оружия и пополнения живой силы из Крыма и левого берега Днепра – губернатор Херсонщины
- Войска РФ готовятся к боям за удержание Херсона и наступлению в Донецкой области – ISW