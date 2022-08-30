Оккупанты в панике перекидывают колонны военной техники из Крыма на Херсонщину

Хлань добавил, что очень важна "корректировка" транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег.
Российские оккупационные войска опрокидывают колонны техники из Крыма во временно захваченную Херсонскую область. Наши защитники ожидают, когда они появятся в поле зрения HIMARS.
Как сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, чтобы помешать опрокидыванию боевых машин.
"Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонщины. Важно, чтобы эту технику не перебросили к линии фронта. И вот мы наблюдаем – снова четкие прилеты по Антоновскому мосту. А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будет оккупантам еще одна Бриловка", – отметил он.
В комментарии "24 канала" Хлань добавил, что очень важна "корректировка" транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег.
Что происходит в Херсоне
29 августа, во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, была уничтожена часть, которую использовали военные РФ.
Многие Telegram-каналы сообщили, что было прямое попадание в здание, в котором находились оккупанты.
Позже советник министра внутренних дел и главы Офиса президента Виктор Андрусив сообщил, что началась важная неделя для ВСУ. По его словам, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном.
Читайте также:
- Оккупанты переправляли технику: ВСУ уничтожили последний мост в Херсонской области - Хлань
- Гиркину разрешили воевать против ВСУ в Херсонской области - Арестович
- Следующие 2 недели будут решающими для Херсонской области - Хлань