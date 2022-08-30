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Оккупанты в панике перекидывают колонны военной техники из Крыма на Херсонщину

30 августа 2022, 20:13

Хлань добавил, что очень важна "корректировка" транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег.

Херсон ВСУ Дарьевский мост
Ситуация в Херсоне / Людмила Денисова, DVIDSHUB Flickr, Соцсети

Российские оккупационные войска опрокидывают колонны техники из Крыма во временно захваченную Херсонскую область. Наши защитники ожидают, когда они появятся в поле зрения HIMARS.

Как сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, чтобы помешать опрокидыванию боевых машин.

"Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонщины. Важно, чтобы эту технику не перебросили к линии фронта. И вот мы наблюдаем – снова четкие прилеты по Антоновскому мосту. А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будет оккупантам еще одна Бриловка", – отметил он.

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В комментарии "24 канала" Хлань добавил, что очень важна "корректировка" транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег.

Что происходит в Херсоне

29 августа, во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, была уничтожена часть, которую использовали военные РФ.

Многие Telegram-каналы сообщили, что было прямое попадание в здание, в котором находились оккупанты.

Позже советник министра внутренних дел и главы Офиса президента Виктор Андрусив сообщил, что началась важная неделя для ВСУ. По его словам, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном.

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