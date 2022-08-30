В оккупированном Херсоне гремят взрывы: черный столб дыма поднялся в небо

Херсон / president.gov.ua, ВСУ

В Херсонской области вечером 30 августа слышны взрывы. Как сообщают местные СМИ, вероятно, что-то детонирует в оккупированном Таврическом.

Это может быть детонация боеприпасов на уничтоженном складе российских оккупантов, сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Херсонская область. Детонация на уничтоженном ВСУ складе БК оккупантов", – говорится в коротком заявлении.

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В то же время в Telegram-канале Вооруженные Силы Украины сообщается о взрывах и детонациях в оккупированном Таврическом Каховского района.

Что происходит в Херсоне

29 августа, во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, была уничтожена часть, которую использовали военные РФ.

Многие Telegram-каналы сообщили, что было прямое попадание в здание, в котором находились оккупанты.

Позже советник министра внутренних дел и главы Офиса президента Виктор Андрусив сообщил, что началась важная неделя для ВСУ. По его словам, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном.

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